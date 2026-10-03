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Новости Липецка

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Липецкая область отменила выплаты врачам-новичкам

Липецкая область отменила выплаты врачам-новичкам

Отменены выплаты врачам, впервые устроившимся в госмедучреждения региона, а также изменения, уточнявшие условия для дефицитных специальностей.

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