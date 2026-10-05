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ТАСС

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Во Франции сообщили о нарушении работы до 40 вузов из-за протестов

Во Франции сообщили о нарушении работы до 40 вузов из-за протестов

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. До 40 высших учебных заведений во Франции закрыты или не могут продолжать нормальную работу из-за акций протеста против проблем в системе образования, проходящих по всей стране.

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