Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 8 июня, день

Остов уничтоженной украинской 155-мм САУ 2С22 «Богдана» в Харьковской области. Наличие «антидроновых» решеток не особо помогло, источник – Телеграм-канал Артиллерия Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия завязла под Волчанском - резервы липнут в "паутине": Сводка с фронтов СВО
- Хуситы разгромили "непотопляемый" авианосец США. Для России есть две новости: хорошая и очень хорошая
- "Катастрофическое событие": На Украине массированным ударом уничтожено "крупнейшее в мире" газохранилище. Его использовали страны ЕС - эксперт
Свежие комментарии