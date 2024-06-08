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Добрый Мир

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  • Алексей Щербаков
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Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 8 июня, день

Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 8 июня, день

Остов уничтоженной украинской 155-мм САУ 2С22 «Богдана» в Харьковской области. Наличие «антидроновых» решеток не особо помогло, источник – Телеграм-канал Артиллерия Украинские террористы вновь совершили кровавое преступление в Херсонской области.

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