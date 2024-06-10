Строим по закону: стали известны размеры участков в Сочи для строительства по новому ПЗЗ Все цифры согласно проекту ПЗЗ, который примут в ближайшем будущем.
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Строим по закону: стали известны размеры участков в Сочи для строительства по новому ПЗЗ Все цифры согласно проекту ПЗЗ, который примут в ближайшем будущем.