В Симферопольском районе высадили почти 400 тысяч саженцев винограда импортного производства

В Симферопольском районе высадили почти 400 тысяч саженцев винограда из Сербии, Италии и Австрии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Наталья Сомова«Ввезенная импортная подкарантинная продукция саженцев винограда, в количестве 399 800 штук происхождения Сербия, Италия, Австрия была высажена на общей площади 100 га», -отметили в ведомстве.