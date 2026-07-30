Людям с повышенным холестерином назвали самую вредную для сердца диету

Кардиолог Тамаз Гаглошвили призвал людей с повышенным уровнем холестерина отказаться от кетодиеты. В своем Telegram-канале врач объяснил, что такой рацион может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.
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