🏗 Реконструкцию здания Института экономики и управления КФУ планируют завершить в следующем году Более семи тысяч квадратных метров — такова площадь нового учебного корпуса Института экономики и управления Крымского федерального университета имени В.
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