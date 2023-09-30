Россия увеличила торговый оборот с Африкой на 43,5% за восемь месяцев 2023 года

Объем торгового оборота России со странами Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $15,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития.
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