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Около 200 военнопленных Украины хотят стать бойцами батальона добровольцев в ДНР

Около 200 военнопленных Украины хотят стать бойцами батальона добровольцев в ДНР

Стать бойцами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сейчас формируется в Донецкой народной республике, захотели около 200 пленных ВСУ.

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