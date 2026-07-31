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«Не готова говорить о главном предательстве в своей жизни»: Алина Буре призналась, что пока не может раскрыть все детали развода с Павлом Буре

«Не готова говорить о главном предательстве в своей жизни»: Алина Буре призналась, что пока не может раскрыть все детали развода с Павлом Буре

Алина Буре, бывшая супруга известного хоккеиста Павла Буре, откровенно ответила на вопросы поклонников о своей личной жизни после развода.

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