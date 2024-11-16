«Потрясающее чувство юмора». Маск высмеял слова Зеленского о переговорах с Россией

Маск высмеял слова Зеленского о неспособности США принудить Киев к диалогу с РФ Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что избранный президент США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Москвой.