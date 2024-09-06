Украинские вооружённые формирования пошли в контратаку в Нью-Йорке и попали в окружение на севере населённого пункта

Российские войска расширили площадь контроля севернее Красногоровки. По состоянию на начало суток 7 сентября ВС РФ продвинулись севернее этого города на расстояние до 1,5 км, завершая длительную операцию по его освобождению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии