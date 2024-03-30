В Москве концертные залы, цирки, музеи, кинотеатры усилили меры безопасности

Форум-выставка «Россия» на ВДНХ, торговые центры, а также цирки, музеи, кинотеатры, концертные залы, другие культурные площадки России усиливают меры безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле», рассказали ТАСС представители культурных учреждений.