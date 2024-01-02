Чего ждать знакам зодиака в 2024 году

Покровитель 2024 года — Деревянный Дракон. Он обещает заботиться о каждом знаке зодиакальной семьи. Дракон будет оберегать от бед и вовремя предупреждать о переменах — уверена звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.