Чего ждать знакам зодиака в 2024 году

Покровитель 2024 года — Деревянный Дракон. Он обещает заботиться о каждом знаке зодиакальной семьи. Дракон будет оберегать от бед и вовремя предупреждать о переменах — уверена звезда «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии