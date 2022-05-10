Вторник в Петербурге будет ясным и теплым

Вторник, 10 мая, в Петербурге пройдет без осадков, но с повышенным атмосферным давлением. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 10 мая, в городе будет теплая погода без осадков.