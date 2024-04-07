ВСУ нанесли удар дроном по машине председателя Каховской ТИК

Украинские военные нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю председателя Каховской территориальной избирательной комиссии и еще одного сотрудника комиссии, сообщил Telegram-канал избиркома Херсонской области.
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