Турагент Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха

Для россиян, которые ищут самый бюджетный вариант отдыха, лучше всего подойдет Абхазия. Проезд туда из Москвы, проживание и питание обойдутся от 29 000 рублей за одного человека, рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.