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Турагент Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха

Турагент Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха

Для россиян, которые ищут самый бюджетный вариант отдыха, лучше всего подойдет Абхазия. Проезд туда из Москвы, проживание и питание обойдутся от 29 000 рублей за одного человека, рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.

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