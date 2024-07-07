Турагент Мельник назвал Абхазию самым дешевым направлением для отдыха

Для россиян, которые ищут самый бюджетный вариант отдыха, лучше всего подойдет Абхазия. Проезд туда из Москвы, проживание и питание обойдутся от 29 000 рублей за одного человека, рассказал эксперт в области туризма Николай Мельник.
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