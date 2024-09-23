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Новости экономики России

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СПбМТСБ предложила Новаку биржевую торговлю между странами ЕАЭС+

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев направил вице-премьеру России Александру Новаку предложения по организации биржевой торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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