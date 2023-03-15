Пятерочка от Холанда, «Сити» и «Интер» в 1/4 финала ЛЧ, вылет «Локо» из Кубка, ничья «Спартака» и «Урала», новый формат ЧМ, Fan ID без МФЦ, но с биометрией и другие новости

Доброе утро! Вчера был сумасшедший день – пора вспомнить главные события👇🏻 1. Гениальный Холанд взорвал вечер Лиги чемпионов – его пента-трик (меньше чем за час!) принес «Ман Сити» победу над «Лейпцигом» (7:0) и путевку в четвертьфинал.
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