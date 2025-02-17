Российские ПВО уничтожили почти сотню украинских дронов над РФ

В оборонном ведомстве России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов и управляемую ракету «Нептун-МД» над территорией РФ.
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