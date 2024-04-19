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Акции TSMC упали на 6,7 %, несмотря на хороший финотчёт — инвесторов напугал прог...

Акции TSMC упали на 6,7 %, несмотря на хороший финотчёт — инвесторов напугал прог...

Акции TSMC упали на 6,7 %, несмотря на хороший финотчёт — инвесторов напугал прогноз по темпам роста отраслиВыручка и чистая прибыль TSMC по итогам первого квартала оказались выше ожиданий рынка, но на открытии торгов в пятницу акции компании на Тайване упали в цене на 6,7 %, поскольку руководство накануне имело неосторожность высказаться о тех трудностях, которые ожидают в текущем году полупроводниковую отрасль в целом.

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