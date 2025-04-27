В Брянске Радоницу 29 апреля объявили выходным днём

В честь Радоницы, дня поминовения усопших, глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление об объявлении 29 апреля выходным для органов власти, бюджетных учреждений и рекомендовал аналогичное решение предприятиям города.
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