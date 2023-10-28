Мигрантам решили усложнить жизнь. Депутаты ждут реакции от главы СК России Александра Бастрыкина и других ведомств

Миша Потапов Ты их платишь? Из наших налогов это идёт, а они их не платят. Когда к тебе они придут домой или встретят где, тогда ты по другому будешь кричать, только поздно будет, а то у нас забыли что было в Ср. Азии в 90-х, когда отцы вот этих мигрантов резали и насиловали русских.

Миша Потапов А почему в Белоруссии их нет или почти нет?