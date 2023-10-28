Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мигрантам решили усложнить жизнь. Депутаты ждут реакции от главы СК России Александра Бастрыкина и других ведомств

Мигрантам решили усложнить жизнь. Депутаты ждут реакции от главы СК России Александра Бастрыкина и других ведомств

Стало известно, что в Государственной Думе сформирован целый пакет предложений по изменению миграционной политики, которые, по мнению депутатов, помогут повлиять на рост правонарушений совершаемых мигрантами и на ситуацию в области миграции в целом.

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Комментарии
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Миша Потапов
Ты их платишь? Из наших налогов это идёт, а они их не платят.  Когда к тебе они придут домой или встретят где, тогда ты по другому будешь кричать, только поздно будет, а то у нас забыли что было в Ср. Азии в 90-х, когда отцы вот этих мигрантов резали и насиловали русских.
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1 д.
Миша Потапов
А почему в Белоруссии их нет или почти нет?
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1 д.
Людмила Фирстова
Миша Потапов, вы сначала почитайте почему  я этому участнику написала комментарий, а не встревайте в чужой диалог просто так! Налоги пенсионеры не платят,нет налогов с пенсий! Это во-первых, я против вранья про это, а не против закона о мигрантах! Их вообще должны пускать к нам только по визе и работать  ,без семей и гражданства! С оплатой налогов и страховок работодателей, только на установленный срок и отправлять всех домой после окончания срока договора
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1 д.

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