Стало известно, что в Государственной Думе сформирован целый пакет предложений по изменению миграционной политики, которые, по мнению депутатов, помогут повлиять на рост правонарушений совершаемых мигрантами и на ситуацию в области миграции в целом.
Мигрантам решили усложнить жизнь. Депутаты ждут реакции от главы СК России Александра Бастрыкина и других ведомств
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Миша Потапов
Ты их платишь? Из наших налогов это идёт, а они их не платят. Когда к тебе они придут домой или встретят где, тогда ты по другому будешь кричать, только поздно будет, а то у нас забыли что было в Ср. Азии в 90-х, когда отцы вот этих мигрантов резали и насиловали русских.
Ответить
1 д.
Миша Потапов
А почему в Белоруссии их нет или почти нет?
Ответить
1 д.
Людмила Фирстова
Миша Потапов, вы сначала почитайте почему я этому участнику написала комментарий, а не встревайте в чужой диалог просто так! Налоги пенсионеры не платят,нет налогов с пенсий! Это во-первых, я против вранья про это, а не против закона о мигрантах! Их вообще должны пускать к нам только по визе и работать ,без семей и гражданства! С оплатой налогов и страховок работодателей, только на установленный срок и отправлять всех домой после окончания срока договора
Ответить
1 д.
Свежие комментарии