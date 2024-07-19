В Ивделе вынесен приговор в отношении бывшего работника исправительной колонии

Собранные следственным отделом по городу Ивдель СУ СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний города Ивделя.
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