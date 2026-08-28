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Путин и Пашинян обсудят арест оппозиционных лидеров Армении на саммите ШОС в Самарканде

Путин и Пашинян обсудят арест оппозиционных лидеров Армении на саммите ШОС в Самарканде

На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде президенты России и Армении, Владимир Путин и Никол Пашинян, намерены обсудить вопросы, связанные с арестом лидеров оппозиции в Армении.

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