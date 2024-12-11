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Губернатор ХМАО Кухарук уволил чиновников, арестованных по делу о закупке автобусов

Губернатор ХМАО Кухарук уволил чиновников, арестованных по делу о закупке автобусов

Руководители департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Середнев и Ольга Власова, арестованные по уголовному делу о закупке автобусов, уволены из правительства, сообщил источник.

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