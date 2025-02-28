Отец истерзанного хаски ребенка заявил, что у сына не прижились нос и губа

У девятилетнего мальчика, искалеченного двумя хаски в Сочи, не прижились пришитые губа и нос. Об этом в комментарии «Альфа news» сообщил отец ребенка После нападения школьника экстренно привезли в Краснодар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии