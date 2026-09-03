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Тульские новости

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Программа «Шаг в политику» завершила второй этап в Тульской области

Программа «Шаг в политику» завершила второй этап в Тульской области

В регионе успешно завершился второй этап программы «Шаг в политику» в рамках направления «Реализуй себя в политике» регионального проекта «Герой71».

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