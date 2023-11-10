В Госдуме предложили сократить рабочий день в России на час перед праздниками

МЕ

Михаил Е

Всё-таки они там чего-то принимают. Предпраздничный рабочий день и был короче. А насчет переработок - всё от работодателя зависит - у частника помельче за переработку проще получить. Единственно, что переработка может быть хоть и оплачиваемой, но обязательной (60-80 часов рабочая неделя и т.д.). А на предприятиях покрупнее с их заадминистрированностью и кивками в сторону полной официальности можешь перерабатывать, но не получать (приказа не было...; мало ли что у тебя авария, планируй её заранее...).