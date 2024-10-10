Командир ВСУ: Депутат Дунда пусть сам с автоматом штурмует Белоруссию 

Депутат Верховной рады Олег Дунда, который не от большого ума хвастался в Вильнюсе перед беглыми российскими иноагентами, что ВСУ зайдут в Белоруссию и разоружат армию Лукашенко, пусть сам идёт в штурмовики.
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