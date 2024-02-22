Инсайдер раскрыл планы Ubisoft по выпуску новых частей Assassin's Creed – студия будет выпускать игры каждый годПохоже, начиная с этого года, французская компания Ubisoft переходит на регулярный выпуск игр в популярной серии Assassin’s Creed.
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