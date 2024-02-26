«Ливерпуль» взял Кубок лиги, Модрич вытащил «Реал», «Динамо» с Кубком Континента, Роналду забил в 9-м матче подряд, Кучеров пробил 100 очков в сезоне НХЛ, «Шанхай» Слуцкого с Суперкубком Китая и другие новости

Сколько «Ливерпуль» заплатил за ШЕСТЕРЫХ футболистов, которые вышли на замену: 18 миллионов. Сколько «Челси» заплатил за ЧЕТЫРЁХ игроков, вышедших на замену: 165 миллионов. Победа имени ливерпульского характера и ван Дейка

Лена Мисько

«Эвертону» вернут четыре очка из десяти снятых. Во время апелляции комиссия решила смягчить наказание ливерпульской команде. Об этом сообщает The Athletic. Таким образом «ириски» поднимутся с 17-го места на 15-ое и еще больше оторвутся от зоны вылета.