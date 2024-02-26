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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    проиграли мы сегодня ((( но, тренер попробовал и новые сочетания ... хотя наша основная проблема - игра в большинстве...РПЛ возвращается!
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«Ливерпуль» взял Кубок лиги, Модрич вытащил «Реал», «Динамо» с Кубком Континента, Роналду забил в 9-м матче подряд, Кучеров пробил 100 очков в сезоне НХЛ, «Шанхай» Слуцкого с Суперкубком Китая и другие новости

«Ливерпуль» взял Кубок лиги, Модрич вытащил «Реал», «Динамо» с Кубком Континента, Роналду забил в 9-м матче подряд, Кучеров пробил 100 очков в сезоне НХЛ, «Шанхай» Слуцкого с Суперкубком Китая и другие новости

1. «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги - Вирджил ван Дейк забил «Челси» на 118-й минуте (1:0). Это 10-й Кубок лиги для «красных», больше нет ни у кого.

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Лена Мисько
Сколько «Ливерпуль» заплатил за ШЕСТЕРЫХ футболистов, которые вышли на замену: 18 миллионов. Сколько «Челси» заплатил за ЧЕТЫРЁХ игроков, вышедших на замену: 165 миллионов. Победа имени ливерпульского характера и ван Дейка
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15 час.
КУАТ
Динамо с победой в регулярке.
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10 час.
Лена Мисько
«Эвертону» вернут четыре очка из десяти снятых. Во время апелляции комиссия решила смягчить наказание ливерпульской команде. Об этом сообщает The Athletic. Таким образом «ириски» поднимутся с 17-го места на 15-ое и еще больше оторвутся от зоны вылета.
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8 час.

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