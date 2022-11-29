smi.today

4 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Предатели, готовые продать свою страну за жевачку, всегда найдутся...Dawn: Оппозиция П...
  • Ксюша Кирьязис
    Это палка о двух концах. Психически нездоровым можно признать кого угодно. Начиная с их президента...В Нью-Йорке приня...
  • Олег Куликов
    О чём эта статья? Просто отписаться, как в лужу пер@нуть…..типо осветил вопросы СВОРоссийские артилл...

В Севастополе примут меры для скорейшего назначения материнского капитала

В Севастополе примут меры для скорейшего назначения материнского капитала

В администрации Севастополя намерены ускорить прохождение процедур для получения маткапитала и выплат пособий для многодетных семей, 29 ноября соответствующее сообщение разместил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх