В Севастополе примут меры для скорейшего назначения материнского капитала

В администрации Севастополя намерены ускорить прохождение процедур для получения маткапитала и выплат пособий для многодетных семей, 29 ноября соответствующее сообщение разместил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В администрации Севастополя намерены ускорить прохождение процедур для получения маткапитала и выплат пособий для многодетных семей, 29 ноября соответствующее сообщение разместил у себя в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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