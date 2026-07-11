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Украинское командование скрывало от солдат потерю Константиновки – командир Бизон

Украинское командование скрывало от солдат потерю Константиновки – командир Бизон

Командир 3‑го мотострелкового батальона, 4‑й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон» сообщил, что командование Вооруженных сил Украины скрывало от своих солдат потерю города Константиновка в ДНР.

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