Защитник «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», сообщаетЗащитник «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», сообщает Metaratings.