Защитник «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», сообщаетЗащитник «Алавеса» Виктор Парада прилетел в Москву и проходит медицинский осмотр перед переходом в «Спартак», сообщает Metaratings.
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