Российские ракетные удары в вопросах и ответах. ▪Достаточно ли таких ударов, чтобы «потушить» энергетику на всей Украине? Нет, недостаточно.
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Российские ракетные удары в вопросах и ответах. ▪Достаточно ли таких ударов, чтобы «потушить» энергетику на всей Украине? Нет, недостаточно.
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