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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-президент «Зенита» Туфрин о гимне клуба: «Не ассоциируется с футболом, устарел. Он должен быть живым, бодрым, чтобы его хотелось петь всем стадионом» 

«Каждый клуб должен иметь свой гимн, давно об этом говорю. Фанаты «Зенита» поют свою песню, но она не связана с «Зенитом».

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