Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В текущем сезоне на территории Москвы в различных административных районах было создано 15 новых мест для отдыха возле воды, включая локацию у Большого Черневского пруда рядом со спорткомплексом «Изумрудный».
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