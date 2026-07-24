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Аргументы и Факты

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Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

Собянин рассказал о новой зоне отдыха у Большого Черневского пруда

В текущем сезоне на территории Москвы в различных административных районах было создано 15 новых мест для отдыха возле воды, включая локацию у Большого Черневского пруда рядом со спорткомплексом «Изумрудный».

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