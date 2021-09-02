В Ростуризме рассказали о зимнем этапе программы туристического кешбэка

Ростуризм намерен в этом году начать продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка. Туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.
Ростуризм намерен в этом году начать продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка. Туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.
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