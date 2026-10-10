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Царьград

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Эксперт Варакин объяснил, как курьеры зарабатывают 190 тыс. рублей

Эксперт Варакин объяснил, как курьеры зарабатывают 190 тыс. рублей

Кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, как курьеры в Москве могут зарабатывать до 190 тысяч рублей в месяц.

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