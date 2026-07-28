NASA заправило телескоп Nancy Grace Roman перед запуском на 1,5 миллиона километров в августе

Флагманская обсерватория получила 1098 литров гидразина для полёта к точке Лагранжа L2 и стартует на Falcon Heavy на 9 месяцев раньше графикаNASA завершило заправку космического телескопа Nancy Grace Roman перед запуском.
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