«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына

В минувшую пятницу в Москве простились с танцором Дмитрием Красиловым, более известным как Пухляш. 29-летний артист внезапно скончался из-за проблем с сердцем, предположительно возникших на фоне лишнего веса.
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