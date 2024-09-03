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Президентский Совет по правам человека продолжит сверлить нам мозг, подрывая государственность

Президентский Совет по правам человека продолжит сверлить нам мозг, подрывая государственность

Украинские мемориалы на присоединенных территориях заменят российскими Госпрограмму по увековечению памяти жертв политических репрессий планируется расширить на новые регионы РФ, рассказал “Ъ” глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

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Комментарии
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АА
Афонин Андрей
Охренели совсем!  А кто такие, эти жертвы политических репрессий?  Это типа Солженицина?  И для чего это всё нужно на новых территориях? И кому?
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19 час.

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