⚡️ Теплоход Росатома "Янина", принадлежащий компании Fesco, затонул ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска в результате атаки морских дронов ВСУ, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
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⚡️ Теплоход Росатома "Янина", принадлежащий компании Fesco, затонул ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска в результате атаки морских дронов ВСУ, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
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