Президент Франции разозлил чиновников США словами об отправке войск на УкраинуБуквально месяц назад Эммануэль Макрон заявил, что намерен сделать всё, чтобы в текущем конфликте победу одержала именно Украина, а не Россия.
Bloomberg: Слова Макрона об Украине вызвали гнев у американских чиновников
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Надежда Белугина
МИКРОН Надежда Белугина-Подюжская Микрон – частичка незаметна глазу, Без микроскопа не видна совсем, Но как любая мелкая зараза, Решила вознестись над миром всем. Да вот беда, и голоса не слышат, Тень - мизер от снующего везде. Но мысль о славе прилетела свыше, Осуществить её всё ищет – где? Пиариться впустую бесполезно. Ораторам и счёта нет давно. "Вот если делом…Да по Метру врезать… Вот удивятся! Только мне дано!" Раздулся воин вплоть до миллиметра, И потеснить врага пообещал. О помощи воззвав к шальному ветру, С соперником и речь держать не стал. Пусть тот к нему сначала обратится. Попросит о пощаде у него. Ведь он для всех не просто единица. Микрон! И всем известен он давно. …Но только Метр, не думая о славе, Лишь сдунул пыль, кружащую у ног, И унесло микронов мелких стаю. А кто там главный - разглядеть не смог. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124032702924
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19 час.
Владимир Соловьев
Надя, напиши про российских вечных ораторов. Они уже надоели хуже горькой редьки, особенно Владимир Рудольфович, главный оракул речей путина, осыпанный им золотым дождём!
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19 час.
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