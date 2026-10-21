С зарплатой «слуги народа» почти в 500 тысяч не понять других Игорь Молчанов На фото: депутат Госдумы Ирина Роднина (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Новый состав Госдумы ещё толком даже не приступил к работе, но уже отметился рядом скандальных заявлений и предложений.