С зарплатой «слуги народа» почти в 500 тысяч не понять других Игорь Молчанов На фото: депутат Госдумы Ирина Роднина (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Новый состав Госдумы ещё толком даже не приступил к работе, но уже отметился рядом скандальных заявлений и предложений.
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