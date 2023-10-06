Дорогие учителя!

С днем учителя! Поздравляем вас с замечательным праздником — Днём учителя! Ваши уроки — это не просто передача знаний, это искреннее стремление разжечь в сердцах учеников искру любви к знанию, научить их быть людьми, готовыми к жизненным вызовам.
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