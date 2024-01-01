В Японии за 50 долларов продают салфетницу в виду культового Nissan Skyline GT-R

Аксессуар выполнен в стиле автомобиля в самом популярном среди фанатов кузове, R34. Самое необычное для подобных предметов интерьера, что в случае с этой салфетницей она абсолютно легальна и имеет официальную лицензию Nissan.
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