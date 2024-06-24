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Аналитик ответил, чего стоит ждать от рубля

На этой неделе можно ждать снижения волатильности и стабилизации котировок, в результате чего пара юань/рубль в ближайшее время может закрепиться в районе 12 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.

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