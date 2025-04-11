Автоэксперт Сокуев объяснил, как система «старт-стоп» убивает двигатель

В современных автомобилях часто устанавливается система «старт-стоп», которая автоматически глушит двигатель при коротких остановках, например, на светофоре, и мгновенно запускает его при нажатии на педаль газа.
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